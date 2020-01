Technip : Le FPSV TOP Estrela do Mar en arrêt technique à Brest

Le TOP Estrela do Mar, propriété de Technip et d'Odebrecht est arrivé à Brest le vendredi 18 janvier. Il vient sans doute effectuer son premier arrêt technique majeur au chantier Damen Shiprepair Brest où il s'est dans un premier temps amarré au quai de réparation n°1 avant une entrée en forme de radoub ultérieurement.

(© MICHEL FLOCH)

Ce navire de pose de conduites (PLSV Pipe-Laying Support Vessel) est sorti en 2014 des chantiers sud-coréen Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, un an après son sister-ship le TOP Coral do Atlantico. Longs de 149 mètres pour une largeur de 30 mètres et un tirant d’eau de 8.5 mètres, ces PLSV affichent un port en lourd de 12.000 tonnes et présentent une capacité de tension de 550 tonnes. Capables de travailler par des profondeurs d’eau allant jusqu’à 2500 mètres, ils sont principalement utilisés pour installer des ombilicaux, ainsi que des flowlines et risers flexibles destinés à connecter les puits sous-marins aux unités de production flottantes.

La commande de ces navires, propriété du groupe français, qui les exploite avec son partenaire brésilien, a fait suite au contrat attribué en 2011 par le géant pétrolier Petrobras à une société commune détenue à parité par Technip et Odebrecht Oil & Gas.

(© MICHEL FLOCH)

(© MICHEL FLOCH)​​​​​​​