TechnipFMC prévoit sa scission en deux sociétés au cours du semestre

TechnipFMC (NYSE: FTI) (PARIS: FTI) a confirmé aujourd'hui que la transaction prévue de séparation en deux sociétés, TechnipFMC et Technip Energies, est en bonne voie pour être finalisée au premier semestre 2020.

La société anticipe une conclusion de la transaction au deuxième trimestre 2020 et prévoit de tenir à Paris un évènement investisseurs « Capital Markets » pour Technip Energies avant la finalisation de la scission.

La société a également annoncé que le prospectus de scission de Technip Energies inclura désormais les états financiers pour Technip Energies, audités selon les normes IFRS pour chacun des exercices terminés le 31 décembre de 2016 à 2019. Afin de fournir des états financiers pour l'année 2019, permettre une meilleure clarté dans la lecture de la récente performance historique, la société prévoit la publication de son prospectus après le dépôt de ses documents annuels (rapport annuel au format 10-K et rapport annuel du Royaume-Uni).

En plus de l’approbation du E .U. Prospectus par l'Autorité Néerlandaise des Marchés Financiers (AFM), la finalisation de la transaction dépendra des conditions générales de marché, des approbations réglementaires et l’autorisation définitive du Conseil d’administration. En attendant de recevoir toutes les autorisations finales, la société et ses employés restent déterminés à garantir l’excellence opérationnelle et à fournir un service d’une qualité irréprochable à ses clients.

Technip Energies (SpinCo)

Avec près de 15 000 salariés, Technip Energies deviendrait l’un des principaux «pure-players» du secteur E&C et sera bien positionné pour capitaliser sur la transition énergétique mondiale. Technip Energies aura en effet tous les atouts nécessaires pour saisir les opportunités offertes par le secteur du GNL grâce à son modèle discipliné de réalisation de projets, à ses compétences diversifiées et à ses performances. La nouvelle entreprise pourra également s’appuyer sur son statut de leader, en terme de carnet de commandes, sur le segment aval (downstream) et exploiter les opportunités de croissance qui s’offriront dans les biocarburants, la chimie verte et les énergies alternatives. Technip Energies sera immatriculée aux Pays-Bas et aura son siège à Paris. La société sera cotée sur Euronext Paris.

TechnipFMC (RemainCo)

Avec environ 22 000 salariés, TechnipFMC serait un fournisseur de services et de technologie entièrement intégré, qui continuera à contribuer au développement énergétique. Le rôle de la société sera d’aider les clients dans la livraison de solutions de production uniques et intégrées. TechnipFMC deviendra le premier « pure-player » diversifié du secteur. TechnipFMC restera immatriculée au Royaume-Uni avec son siège à Houston. La société sera cotée à la Bourse de New-York (NYSE) et sur Euronext Paris.

