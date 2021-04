Irwaz Explorer : la société bretonne lance un ROV pour les inspections sous-marines

La jeune société Irwaz Explorer, née au Relecq-Kerhuon (Finistère), se lance dans l’inspection sous-marine, grâce à un petit robot sous-marin téléguidé. Avec un terrain de jeu quasi illimité.

Le bébé, baptisé « Deep Tracker Revolution » par ses créateurs canadiens, pèse une trentaine de kilos et ne manque pas d’attirer l’attention à chacune de ses mises à l’eau, depuis la cale du Relecq-Kerhuon. Aux commandes, le duo d’Irwaz Explorer : Frédéric Le Portz et Julien Mevel, anciens de l’Oil & Gas et des chantiers navals, habitués des mers lointaines… Et de leurs déboires. « Quand je travaillais en Angola, on a eu besoin, un jour, de faire plonger des gars sur une coque assez profonde », illustre le premier. « Sauf que personne ne voulait y aller, car il y avait un mètre cinquante de déchets dans l’eau du port. C’est là que je me suis dit, il faut un ROV ».

ROV pour Remotly Operated Vehicule, un robot sous-marin télé-opéré, que Frédéric Le Portz, « bercé à Cousteau et compagnie », avait dans un coin de la tête depuis un petit moment. Julien Mevel n’en pense pas moins, surtout après avoir vu la perte…