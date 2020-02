Tempête Ciara : Impressionnante vidéo d'un canot de sauvetage de la RNLI

La tempête Ciara a traversé une bonne partie de l'Europe, de la Norvège à Nice, en début de semaine. Et, comme à chaque fois, les sauveteurs en mer de tout le littoral européen ont eu fort à faire. Notamment au Royaume-Uni où les bénévoles de la RNLI (Royal National Lifeboat Institution) sont sortis à de nombreuses reprises. Une intervention particulièrement impressionnante du canot tous temps Richard and Caroline Colton de Hastings a eu lieu en fin de semaine et a été filmée depuis la plage. On y voit la capacité d'auto-redressement de ce type de canot, systématiquement testée en sortie de chantier. Ce navire, de la classe Shannon, a été mis à l'eau en 2019 et a été financé par la vente de deux Ferrari classiques, léguées à la RNLI par Richard Colton.