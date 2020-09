Tersan met à l'eau deux des futurs paquebots côtiers d'Havila

Les Havila Castor et Havila Cappella ont été mis à l'eau en fin de semaine dernière dans les chantiers turcs Tersan. Il s'agit des deux premiers navires neufs destinés à la route côtière norvégienne, qu'Havila Kystruten va se partager avec Hurtigruten à compter du 1er janvier 2021. Pour mémoire, Havila a commandé une série quatre bateaux de 122 mètres et 640 passagers, propulsés au GNL et batteries, qui pourraient également recevoir une pile à hydrogène de 3.2 MW. A l'origine, Tersan devait seulement construire les Castor et Cappella, mais suite aux difficultés financières du chantier espagnol Barreras qui avait la charge des Pollux et Polaris, le groupe turc a finalement récupéré l'intégralité de la commande.

Les Castor et Cappella ne seront pas prêts pour le 1er janvier, leur construction ayant pâti des effets de la crise sanitaire. Ils devraient être livrés lors du premier trimestre 2021. Havila a donc annoncé qu'il allait fait valider deux navires affrétés pour remplacer ces navires neufs, même si le volume et la demande de transport pour la route côtière est encore incertain en raison de la crise sanitaire. Et que ce besoin de capacité de transport est en cours d'évaluation.

