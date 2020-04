Test Covid : la position de l'association internationale de médecine maritime

Alors que la question du test du Covid-19 revient régulièrement quand on évoque les modalités de relèves des marins, l’association internationale de médecine maritime a fait des recommandations sur ce point. Elle commence par indiquer que « tester une personne sans symptôme avec un test PCR (qui consiste en un prélèvement naso-pharyngé NDLR) n’est jamais indiqué puisque même si une personne est testée négative le premier jour, elle peut se sentir malade le deuxième jour et être testée positive à ce moment-là ». Les médecins maritimes estiment donc que « tester des personnes asymptomatiques est un gâchis de ressources précieuses ». Ils soulignent également que pour ces mêmes raisons, un certificat déclarant une personne asymptomatique « sans corona » ne peut être fiable et accepté.

En ce qui concerne la vie à bord, qui implique nécessairement une proximité, l’association estime qu’« une personne présentant des difficultés respiratoires doit être isolée dans sa cabine, avec des sanitaires séparés et le repas doit être déposé devant la porte sans aucun contact direct ». Le suivi d’un patient doit être effectué quotidiennement et la température prise deux fois par jour.

« Si cela est possible, il faut tester tous les marins avec des symptômes respiratoires avec un test PCR pour déterminer s’ils ont le Covid-19 ». Les marins asymptomatiques d’un équipage où un cas Covid est avéré, doivent également être suivis de près en tant que cas contacts. « Ils peuvent continuer à travailler aussi longtemps qu’ils sont asymptomatiques mais en pratiquant une stricte distanciation sociale. Ils doivent également être particulièrement précautionneux avec l’hygiène de base, surveiller de près leur santé, éviter toute interaction sociale qui n'est pas strictement nécessaire et porter des équipements de protection lors de contacts avec des personnes extérieures ».

