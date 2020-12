Tests de séparation réussis pour l’AASM de 1000 kg à partir du Rafale

L’Armement Air-Sol Modulaire dans sa version 1000 kg, conçu et produit par Safran Electronics & Defense a réalisé avec succès ses deux premières séparations inertes à partir d’un Rafale au centre DGA Essais en vol à Cazaux, France.

(© DASSAULT AVIATION)

La dynamique de séparation observée lors de ces deux tirs a été conforme aux simulations. Ces essais de validation industrielle ont permis de vérifier le bon séquencement de l’ensemble des éléments du support et de l’armement ainsi que le mécanisme d’ouverture des ailes du kit d’augmentation de portée. La réussite de ces tirs de séparation va permettre en 2021 la réalisation des premiers tirs fonctionnels de mise au point et de qualification de l’AASM 1000kg.

L’AASM 1000kg se distingue par un kit de guidage issu de l’AASM 250kg et un kit d’augmentation de portée spécifique. Il conserve les caractéristiques de modularité de l’AASM 250kg par l’emploi de corps de bombe pénétrant (BLU109) et conventionnel (MK84), ainsi que la forte intégration fonctionnelle avec le Rafale notamment en ce qui concerne la conduite de tir et les possibilités de paramétrage.

Ce nouvel armement confèrera au Rafale une capacité de frappe supplémentaire avec des configurations d’emport allant jusqu’à trois AASM 1000kg par avion. Le domaine de tir stand-off est largement élargi grâce à l’emploi de son propulseur.

Développée et produite par Safran Electronics & Defense, la famille AASM Hammer est l’armement air-sol de référence du Rafale pouvant s’adapter à des corps de bombe existants de 250kg et 1000kg. La version 1000kg enrichit la gamme AASM et sa qualification est prévue en 2022, pour une mise en service sur le nouveau standard F4 du Rafale .

Communiqué de Safran, 11/12/20