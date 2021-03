Thales dévoile le TSA 6000, son nouvel IFF qui équipera notamment les FDI

Système indispensable pour la surveillance et le contrôle de l’espace aérien, l’IFF (identification friend or foe) permet de reconnaitre les aéronefs tout en déterminant leur cap et leur distance. Il équipe notamment tous les grands bâtiments de combat, en particulier ceux chargés de la défense aérienne. L’IFF est complémentaire des radars. Ceux-ci détectent les cibles grâce à leurs émissions électromagnétiques, alors que l’IFF interroge les appareils par un lien radio chiffré afin de les identifier, permettant de confirmer les « amis », qui répondent avec le bon code, et les autres, qui s’ils ne répondent pas sont classés comme menaces potentielles et doivent être identifiés par d’autres moyens. L’IFF permet donc de caractériser les plots radar et de faire le tri dans un trafic aérien qui peut être particulièrement dense, avec parfois des centaines d’appareils en vol dans un rayon de 300 à 400 kilomètres. « L’IFF est basé sur un mode question/réponse échangées par un lien radio entre la station qui interroge (au sol ou sur un navire par exemple) et l’aéronef (ou navire), qui doit s’identifier et qui répond. L’équipement installé est donc un interrogateur IFF dans le premier cas et un répondeur IFF dans le second. L’interrogateur IFF envoie une demande d’identification à un aéronef, lequel doit répondre, ces échanges utilisent des protocoles bien définis : ce sont les modes IFF. Si l’aéronef interrogé répond correctement il est identifié comme ami », explique-t-on chez Thales. Le groupe d’électronique français a dévoilé hier son tout nouvel IFF, le TSA 6000, dont les premières plateformes équipées seront les cinq futures frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale, réalisées à Lorient par Naval Group.

Vue des futures FDI (© NAVAL GROUP)

Un système beaucoup plus compact et léger

Système de nouvelle génération issu de la gamme BlueGate de Thales, le TSA 6000 se présente sous la forme de quatre antennes mesurant chacune environ 1.5 mètres de long, 40 centimètres de haut et une trentaine de centimètres de profondeur. Elles seront dans le cas des FDI fixées sur la mâture intégrée des frégates, au-dessus des quatre panneaux du radar multifonctions Sea Fire. Ce qui permettra, comme pour ce dernier, d’offrir une couverture permanente à 360 degrés. « Le TSA 6000 est basé sur une architecture numérique innovante et un design unique sur le marché. Il offre des avantages majeurs par rapport aux systèmes existants, qui consistent souvent en de grosses antennes circulaires d’environ 3 mètres de large et très lourdes, puisqu’elles…