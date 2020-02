Thales : Jean-Loïc Galle va succéder à Pierre-Eric Pommellet

Jean-Loïc Galle, actuellement Directeur général adjoint Espace de Thales, sera nommé Directeur général Opérations et Performance. Il succédera à compter du 20 février 2020 à Pierre Eric Pommellet, qui va prendre en mars la présidence de Naval Group.

Par ailleurs, Hervé Derrey, actuellement Directeur général adjoint Opérations et Performance de l’activité Systèmes d’Information et de Communication Sécurisés, sera proposé, en accord avec Leonardo, au prochain Conseil d’Administration de Thales Alenia Space pour succéder à Jean-Loïc Galle, en qualité de Directeur général adjoint Espace et Directeur général de la joint-venture Thales Alenia Space, à compter du 20 février 2020. Hervé Derrey rejoindra le comité exécutif du groupe Thales.

Victor Chavez, Directeur général de Thales UK depuis 9 ans, a décidé de quitter le Groupe.

Alex Cresswell, actuellement Directeur général adjoint Systèmes Terrestres et Aériens, est nommé Directeur général de Thales UK, à compter du 30 mars 2020. Il reste membre du comité exécutif. Durant les prochains mois, Victor travaillera en collaboration avec Alex afin d’assurer la bonne transition de ses fonctions. Le successeur d’Alex a été choisi et sera annoncé prochainement.

Source : Thales