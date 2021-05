Thales livre le premier radar Sea Fire des frégates de défense et d’intervention (FDI)

L’électronicien français a annoncé hier avoir livré le premier exemplaire de série du Sea Fire, son nouveau radar naval multifonctions à antenne active et panneaux fixes. Le système a été réceptionné le 27 avril à Lorient par Naval Group afin d’être installé sur la mâture intégrée de la première des cinq futures frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale, l’Amiral Ronarc’h. Celle-ci doit être mise sur cale l’hiver prochain en vue d’une livraison début 2024. C’est également dans le chantier morbihannais de Naval Group que la structure allant supporter le Sea Fire est réalisée. Il s’agit d’un PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module), ensemble réalisé d’un seul bloc regroupant la mâture avec l’essentiel des capteurs et moyens de communication, le Central Opération ainsi que les locaux techniques associés.

