Un règlement de contrôle qui inquiète les armements thoniers

Une marge de tolérance de 10 % maximum par espèce entre les volumes de thon consignés à bord et ceux débarqués… Les armements français pêchant le thon tropical demandent à l’Union européenne de revoir la réglementation, jugée « inapplicable ».

Selon les armements français pêchant le thon tropical dans les océans Indien et Atlantique, c’est tout simplement « une question de survie » de leur filière qui est en jeu… Orthongel, qui regroupe la CFTO, la Sapmer et Via Océan (ex-armement Saupiquet) s’inquiète d’un article du règlement européen instituant un régime de contrôle sur le respect des règles de la politique commune des pêches, qui doit être révisé et sera examiné par le Parlement européen mardi 9 mars. L’article en cause prévoit qu’en « comparaison avec les quantités débarquées ou le résultat d’une inspection, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le journal de pêche des quantités en kg de poisson détenu à bord est de 10 % par espèce ». Avec, en cas de marge d’erreur supérieure à 10 %, des sanctions pour l’armateur et le patron, pouvant aller jusqu’au retrait des droits de pêche du navire.

Spécificités tropicales

Une réglementation qu’Orthongel estime « inapplicable », sachant que les navires concernés pêchent trois espèces de thon : l’albacore, le patudo et le listao. D’une part, l’organisation française des producteurs de thon congelé et surgelé, basée à Concarneau, fait valoir la forte ressemblance entre l’albacore et le patudo. Elle met également en avant la « nécessité d’une mise à bord et en congélation rapide des captures pour respecter des protocoles sanitaires stricts en milieu tropical », ainsi que les débarquements, qui se font eux aussi dans des ports tropicaux.

« Dans ces conditions, les patrons pêcheurs doivent estimer leurs volumes de captures par espèce, sans disposer d’outils fiabilisés permettant de consolider leurs déclarations », indique Orthongel, qui évoque « une impossibilité technique connue des scientifiques depuis de nombreuses années ».

Une marge de 25 % ?

« Les armements ne contestent pas la nécessité du contrôle, tout particulièrement en ce qui concerne les espèces soumises à quota, souligne Yvon Riva, le président d’Orthongel. Ils demandent en revanche que ce contrôle soit compatible avec les spécificités de leur activité en zone tropicale hors des eaux et ports européens ».

Un projet d’amendement au texte souhaite faire remonter la marge de tolérance à 25 % par espèce pour le thon. Mais même si cet amendement devait passer, il ne satisferait pas les armements. « C’est bien la marge par espèce qui est problématique, souligne-t-on du côté d’Orthongel. On serait d’accord pour une marge de 10 %, mais sur la globalité des débarquements ».

Un article de la rédaction du Télégramme