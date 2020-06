Tir de M51 à l’horizon 

Beaucoup moins discret que le Suffren, arrivé sans crier gare dimanche en rade de Brest, un sous-marin nucléaire lanceur d’engins de la Marine nationale a fait hier le voyage dans l’autre sens. Un spectacle inratable au beau milieu de la matinée et par une superbe météo. Le bateau était d'autant plus voyant qu'il était bardé de diverses structures d’essais, dont un immense mât surmontant son kiosque. Un tel attirail, caractéristique, ne peut a priori signifier qu’une chose : un tir de missile balistique serait en préparation.

Ce que laissaient déjà supposer d’autres indices, comme le récent départ du bâtiment d’essais et de mesure Monge, la « reine des quais » comme on l’appelle à Brest, qui ne sort pas uniquement mais immanquablement pour les grandes occasions.. Par ailleurs, une grosse partie de la flottille affrétée pour le centre DGA Essais de Missiles des Landes est arrivée ces derniers jours à Brest, avec le Jif Xplorer, le Jif Surveyor et le Jif Lacydon du groupe marseillais Jifmar Offshore Services, ainsi que L’Avenir de compagnie girondine Société Offshore Services.

Le Jif Surveyor, ici en 2016 (© MICHEL FLOCH)

Des bateaux employés pour la surveillance du plan d’eau mais aussi l’installation de cibles ou encore la récupération d’engins après des tirs effectués depuis ou sous l’égide du centre des Landes. Enfin, la préfecture maritime de l’Atlantique a émis hier un avis urgent aux navigateurs pour les informer qu’un secteur règlementé et une zone d’interdiction étaient mis en place à partir du 8 juin 17 heures (et jusqu’au 8 juillet à 12h) aur large de la pointe de Penmar’ch, les SNLE français procédant traditionnellement à leurs tirs d’exercice depuis la baie d'Audierne.

Concernant la mâture provisoirement installée sur le SNLE, il s’agit selon toute vraisemblance d’un mât de liaison de champ de tir dont la partie supérieure émerge de la surface lorsque le missile est lancé par le sous-marin. « C’est ce qui permet aux systèmes de trajectographie à terre ou en mer de localiser précisément celui-ci au moment du tir », explique la Confédération amicale des ingénieurs de l’armement (CAIA) sur la page de son site Internet dédiée aux SNLE du type Le Triomphant.

SNLE du type Le Triomphant (© MARINE NATIONALE - ALAIN MONOT)

Successeurs des six SNLE du type Le Redoutable, ces bâtiments sont au nombre de quatre : Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant et Le Terrible, tous basés à l’Ile Longue, dans la rade de Brest. Ils ont été construits par le site Naval group de Cherbourg et respectivement mis en service en 1996, 1999, 2004 et 2010. Longs de 138 mètres pour un diamètre de 12.5 mètres, leur déplacement est de 14.200 tonnes en plongée. Mis en oeuvre par 111 marins, ils sont équipés d’une chaufferie nucléaire K15 de 150 MW, un groupe turbo-réducteur de 30.5 MW et une pompe hélice. Côté armement, les Triomphant comptent 16 tubes verticaux pour missiles balistiques, ainsi que quatre tubes à l’avant permettant, pour leur autodéfense, de mettre en œuvre des torpilles lourdes (F17 puis F21) et des missiles antinavire Exocet SM39.

Dès l’origine, Le Terrible a été équipé des nouveaux missiles balistiques intercontinentaux M51 (d’une portée donnée jusqu’à 9000 kilomètres) et d’équipements plus modernes, dont le nouveau système de combat SYCOBS. Ses trois aînés, qui embarquaient depuis leurs débuts des M45, ont été portés à ce standard, avec à chaque fois de nouvelles évolutions. Premier modernisé, Le Vigilant a achevé sa refonte en 2013. Il a été suivi par Le Triomphant en 2016 et enfin Le Téméraire, sur lequel les travaux se sont achevés en 2019.

Tir de M51 depuis un SNLE (© DGA)

Les missiles balistiques emportent maintenant les nouvelles têtes nucléaires océaniques (TNO) d’une puissance de 100 kilotonnes qui succèdent aux TN75 avec une précision, une furtivité et des capacités accrues de pénétration des défenses adverses. Cette évolution correspond au standard M51.2 entré en service en 2016 avec la remise en service du Triomphant. Une nouvelle version, le M51.3, doit voir le jour en 2025, l’arme nucléaire faisant l’objet d’une modernisation constante pour tenir de l’évolution des menaces et, ainsi, maintenir la crédibilité de la dissuasion.

Une troisième génération de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins va bientôt être mise en chantier. Il s’agit du programme SNLE 3G, qui va permettre le remplacement des Triomphant au cours de la prochaine décennie. Les réflexions autour de cette succession ont été initiées en 2011 et, depuis 2017, Naval Group et TechnicAtome travaillent sur les études d’avant-projet de ces nouveaux bâtiments. Un important contrat portant sur les études de développement est attendu dans les mois qui viennent en vue de débuter la construction du premier des quatre SNLE 3G à Cherbourg à partir de 2023. Sa mise en service est aujourd’hui espérée entre 2033 et 3035. Les caractéristiques techniques des futurs sous-marins ne sont pas encore connues, mais ils devraient avoir un gabarit voisin à celui de leurs aînés et des capacités offensives au moins équivalentes. Différents progrès techniques et innovations permettront de les rendre encore plus discrets et performants.

Première vue provisoire des SNLE 3G (© MINISTERE DES ARMEES)

Pour mémoire, le ministère des Armées annonçait en fin d’année dernière la mobilisation d’une enveloppe de 25 milliards d’euros entre 2019 et 2023 (dont 4.7 en 2020) dans le cadre des programmes de renouvellement des deux composantes de la dissuasion nucléaire française. Pour ce qui est de la composante océanique, on vient de voir les programmes en cours. Du côté de la composante aéroportée, répartie entre les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) de l’armée de l’Air et la Force Aéronavale Nucléaire (FANu) de la Marine nationale avec les Rafale embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle, le missile ASMP-A doté de la tête nucléaire aéroportée (TNA) d'une puissance de 300 kilotonnes va être modernisé, normalement vers 2023. Puis il sera remplacé à l’horizon 2035 par une arme de nouvelle génération, l’ASN4G.

On rappellera que l’arsenal nucléaire français, tel que détaillé par François Hollande en 2015, comprend 300 têtes nucléaires, regroupées pour l’essentiel au sein des SNLE de la Force océanique stratégique (FOST). Chaque bâtiment peut emporter 16 missiles M51, chacun étant capable d’emporter jusqu’à six têtes et leurres.

Rafale Marine avec une maquette d'ASMPA catapulté depuis le Charles de Gaulle (© MBDA)

Rafale Air avec missile ASMPA (© R. NICOLAS NELSON / ARMEE DE L'AIR)