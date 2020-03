Onze mois après avoir été choisi au terme d’une compétition internationale, le groupe allemand TKMS, allié à Embraer et Atech au sein du consortium Águas Azuis, a signé le 5 mars avec le gouvernement brésilien le contrat portant sur le développement et la réalisation des quatre corvettes du projet Tamandaré. Un programme estimé à 1.6 milliard de dollars.

La construction sera réalisée au Brésil, au chantier Oceana d’Itajaí, situé dans l’Etat de Santa Catarina, au sud-est de São Paulo. Selon TKMS, environ 30% du premier navire aura un contenu local, la part montant à 40% pour les trois unités suivantes. L’électronicien allemand Atlas Elektronik opèrera un transfert de technologie auprès d’Atech, filiale du groupe brésilien Embraer, pour fournir le système de combat des bâtiments. Ceux-ci seront également dotés d’un système de gestion intégrée de la plateforme (IPMS) basé sur une solution du canadien L-3 MAPPS, qui sera également livrée par Atech.

Vue des futures corvettes du type Tamandaré (© : TKMS)

Longues de 107.2 mètres pour une largeur de 15.95 mètres et un déplacement de 3455 tonnes, les futures corvettes brésiliennes constituent une nouvelle variante des design Meko de TKMS. Normalement livrables entre 2022 et 2024, ces bâtiments seront équipés de quatre missiles antinavire Exocet MM40 et d’un système surface-air Sea Ceptor (huit cellules) fournis par MBDA, une tourelle de 76mm (Leonardo), de l’artillerie légère et six tubes lance-torpilles. Un hangar permettra d’accueillir un hélicoptère. Côté électronique, les Tamandaré seront notamment dotées d’un radar Artisan 3D (BAE Systems), deux systèmes optroniques Paseo XLR (Safran) et un sonar de coque ASO 713 (Atlas Elektronik). La propulsion sera assurée par quatre moteurs MAN 12V 28/33 complétés par quatre générateurs Caterpillar C32.

Les Tamandaré seront les premiers grands bâtiments de combat de surface réalisés au Brésil depuis la corvette Barroso, mise à l'eau en 2002 et entrée en service en 2009.