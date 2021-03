TKMS livre la troisième frégate allemande du type F125

Le groupe allemand TKMS a livré hier à la Bundeswehr le Sachsen-Anhalt, troisième des quatre frégates du type F125. Elle rejoint les deux premières unités de la série, les Baden-Württemberg et Nordrhein-Westfalen, mises en service en 2019 et 2020. Quant au quatrième et dernier bâtiment de ce type, le Rheinland-Pfalz, il sera réceptionné plus tard cette année par la marine allemande (normalement au troisième trimestre), qui passera ensuite au futur modèle F126.

La classe F125 est conçue et produite par le consortium ARGE F125 regroupant TKMS ainsi que le chantier Lürssen Werft de Brême et sa filiale Blohm+Voss de…