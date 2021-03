Total assurera l’avitaillement des paquebots au GNL de MSC Cruises à Marseille

Après les futurs porte-conteneurs de 15.000 EVP de la série Patagonia de CMA CGM, le groupe Total a signé un nouvel accord pour l’avitaillement dans le port de Marseille-Fos de navires fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Il s’agit cette fois de paquebots de la compagnie italo-suisse MSC Cruises, qui prendra livraison en octobre 2022 de son premier navire au GNL, le MSC Europa, actuellement en cours d’assemblage à Saint-Nazaire. Les Chantiers de l’Atlantique livreront son premier sistership en 2024 et, l’année précédente, la cinquième unité de la classe Meraviglia, modifiée pour que sa propulsion fonctionne également au gaz.

L’accord signé entre Total et MSC porte sur la fourniture de 45.000 tonnes de GNL par an, où l’avitaillement des paquebots sera réalisé dans les bassins phocéens par un nouveau navire de soutage. Ce dernier servira également les Patagonia de CMA CGM, en construction en Chine et qui seront livrés à partir de cet été, leur avitaillement allant se dérouler au terminal conteneurs de Fos-sur-Mer.

