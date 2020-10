Total devient actionnaire du projet éolien flottant Eolmed

Total vient de devenir actionnaire à hauteur de 20% du projet Eolmed de ferme éolienne flottante au large de Gruissan. Ce nouvel actionnariat amène une augmentation de capital. Total rejoint ainsi Qair, le développeur historique du champ à qui il avait racheté Quadran devenu Total Quadran en 2019.

Pour mémoire, le futur parc, situé à 18 km des côtes, doit comprendre quatre éoliennes de 6.2 MW. La ferme affichera une puissance de 24.8 MW et permettra de produire 100 millions de kWh par an, soit la consommation électrique annuelle d’environ 50.000 personnes. Le système de flotteur retenu est celui d’un socle en béton de 15.000 tonnes. Ces fondations, prévues pour être construites à proximité, à Port-la-Nouvelle, adoptent la même technologie (Damping Pool) que Floatgen, Ideol et Bouygues TP étant partenaires du projet. Le fournisseur des turbines sera l’allemand Senvion. RTE s’occupera de la connexion électrique entre le parc et la côte.

Port-la-Nouvelle se prépare déjà à cette nouvelle activité et d'importants travaux y sont menés par Boskalis et Bouygues. La mise en service de la ferme devrait intervenir en 2022.

