Total affrète quatre nouveaux pétroliers propulsés au GNL

Le groupe français a annoncé le 28 octobre l’affrètement long terme de quatre nouveaux pétroliers dotés d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL). Livrables en 2023, ces navires ont été commandés aux chantiers chinois Guangzhou Shipyard International (GSI), pour deux d’entre eux par la compagnie Hafnia (filiale de BW Group basée à Singapour) via sa société commune avec l’armement chinois CSSC Shipping, et pour les deux autres par la compagnie norvégienne Viken Shipping.

Ces pétroliers de type Aframax (LR2) mesureront 250 mètres de long et présenteront un port en lourd de 110.000 tonnes, avec 12 cuves permettant de stocker 133.500 m3 de brut. Leur propulsion dual-fuel sera alimentée principalement par des cuves GNL externes positionnées sur le pont et offrant une capacité totale de 3600 m3, pour une autonomie de 13.500 nautiques à la vitesse de 14.5 nœuds. Permettant par rapport à un carburant traditionnel d’éliminer les rejets d’oxydes de soufre (SOx) et de particules fines, tout en réduisant à leur portion congrue (-85%) les rejets d’oxydes d’azote (NOx), la propulsion au gaz naturel permet, également, de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre. La baisse sera de l’ordre de 20%, soit selon Total un gain de 5000 tonnes de GES par an et par navire.

« Ce contrat d’affrètement s’inscrit dans le cadre de notre ambition climat et contribue à notre objectif de neutralité carbone pour nos opérations mondiales en 2050 ou avant », a déclaré dans un communiqué Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total. Ce dernier rappelle qu’il s’agit du second contrat d’affrètement long terme conclu depuis le début de l’année par Total pour des pétroliers propulsés au GNL. Le groupe français avait en effet annoncé en avril dernier qu’il avait conclu un accord avec l’armement malaisien AET pour affréter deux VLCC (very large cruide oil carriers) de 300.000 tpl livrables en 2022.

L’approvisionnement en GNL de ces six navires sera assuré par Total Marine Fuels Global Solutions, la filiale du groupe dédiée aux activités de soutage et qui se développe résolument dans l’approvisionnement des nouveaux navires fonctionnant au gaz (Total étant par ailleurs un gros producteur de GNL), notamment sur le marché du transport maritime et de la croisière. Le groupe a notamment lancé cette année un service de soutage GNL à Rotterdam et doit faire de même à Fos-sur-Mer à partir de 2021. Pour cela, Total affrète de nouveaux souteurs spécialement conçus pour cette mission, avec pour ces ports néerlandais et français des unités de 135 mètres et 18.600 m3 chargées entre autres d’approvisionner les nouveaux porte-conteneurs de CMA CGM dotés de moteurs fonctionnant au gaz naturel.

