Toulon : inauguration du bâtiment FREMM et de l’appontement CA3

Destiné à accueillir et former les équipages des frégates multi-missions de la Marine nationale, un nouveau bâtiment a été inauguré le jeudi 21 janvier à Toulon. Ce nouvel espace de vie et de travail accompagne la transformation initiée avec les FREMM, des unités de nouvelle génération beaucoup plus techniques que leurs aînées, et le passage progressif au double équipage.

Ce dernier constitue une évolution importante de la gestion des ressources humaines voulue par la marine afin d'offrir davantage de visibilité aux marins pour leur vie privée et de stabilité à la programmation de l’activité opérationnelle à la mer ainsi que l’entrainement et la formation. Ce changement permet aussi d’accroître le nombre de jours à la mer des frégates, qui sont particulièrement sollicitées. Avec un rythme de relève tous les quatre mois, les équipages A et B (forts chacun de 109 marins) alternent entre une période de « prise en charge » de leur FREMM, constituée d’opérations et d’activités à la mer, et une période dite « en préparation » à terre, permettant la régénération de l’équipage (avec une meilleure visibilité , une préparation à la conduite d’opérations grâce à des simulateurs, des formations ainsi qu’une contribution au maintien des capacités de la frégate. Trois FREMM sont aujourd’hui passées au double équipage, les Aquitaine et Languedoc (basées à Brest et Toulon) en 2019, puis la Bretagne (Brest) en 2020. La Provence, stationnée à Toulon, suivra cet été. Pour soutenir la montée en puissance des FREMM, les deux grandes bases françaises se sont aussi dotées d’un Groupe de transformation et de renfort (GTR), qui permet de former les marins à la mise en œuvre de ces bâtiments de nouvelle génération et fournir au besoin des personnels supplémentaires aux unités.

La construction du tout nouveau Bâtiment FREMM à Toulon s’inscrit dans cette perspective. « Le nouveau bâtiment FREMM figure la mutation des forces de surface initiée pour répondre aux multiples sollicitations opérationnelles tout en renforçant l’attractivité de la vie embarquée. Il concrétise la montée en puissance du Groupe de transformation et de renfort (GTR) de Toulon, unité qui met à disposition des équipages des FREMM des marins hautement qualifiés et immédiatement opérationnels. Il symbolise enfin le projet dimensionnant que constitue l’expérimentation du doublement des équipages pour certaines unités de surface qui a été engagée depuis quelques années maintenant », explique la Marine nationale.

Inauguration du nouveau bâtiment le 21 janvier (© : FRANCIS JACQUOT)

Ce bâtiment fait partie du programme de modernisation des infrastructures de la base navale de Toulon. A ce titre, de nouveaux appontements ont également été réalisés depuis 2009 afin de répondre aux besoins croissants de postes d’accostage, en particulier pour les nouvelles unités pour lesquelles une zone d’accueil a été aménagée à l’îlot Castigneau. Ainsi, après les appontements CA1 et CA2 en 2018, le tout nouveau CA3 a été inauguré le 21 janvier. Long de 157 mètres et une largeur de 7 mètres, il est plus petit que les deux premiers (180 mètres pour une largeur de 17 mètres), où accostent notamment les FREMM. En complément, le CA0, un nouvel appontement pyrotechnique destiné au chargement des armes sur les bâtiments de surface et sous-marins, a été réalisé à l’ouest de l’îlot Castigneau. Long de 180 mètres pour 17 mètres de large, il est relié à cette zone par une passerelle métallique de 200 mètres.

Les FREMM stationnent aux CA1 et CA2 (© : FRANCIS JACQUOT)

Le nouveau CA3 (© : FRANCIS JACQUOT)

Inauguration du CA3 le 21 janvier (© : FRANCIS JACQUOT)

Tous ces chantiers sont supervisés par l’Etablissement du Service des infrastructures de la Défense (ESID) de Toulon, dont le directeur, l’ingénieur général Franck Plomion, a participé aux inaugurations de jeudi en compagnie notamment du vice-amiral d’escadre Laurent Isnard, préfet maritime de la Méditerranée, et du VAE Xavier Boudouard, commandant la Force d’Action Navale.

