Toulon : le patrouilleur argentin Bouchard sur le départ

Livré le 20 décembre par Naval Group à la marine argentine, l’ex-patrouilleur français L’Adroit, rebaptisé Bouchard, est sorti hier en rade de Toulon pour une courte navigation avant de s’amarrer au quai d’honneur du port varois. Son départ vers l’Argentine est maintenant imminent.

Long de 87 mètres pour une largeur de 14 mètres et un déplacement en charge de 1650 tonnes, ce bâtiment fut le prototype d’une gamme de patrouilleurs hauturiers développée par Naval Group dans les années 2000. Réalisé sur fonds propres par l’industriel dans le cadre du programme Hermès, afin de valider son concept et disposer d’une plateforme éprouvée à la mer, il a d’abord été mis à disposition de la Marine nationale, qui l’a baptisé L’Adroit et armé de 2011 à 2018. Pendant cette période, il a conduit de nombreuses missions et expérimentations, notamment d’un drone embarqué Camcopter S-100, naviguant de la Méditerranée à l’Atlantique en passant par l’océan Indien.

Restitué à Naval Group à la fin de l’été 2018, L’Adroit a bénéficié, avant sa cession à l’Argentine, d’un arrêt technique majeur conduit de février à novembre 2019 afin de lui redonner un maximum de potentiel sur le plan technique. Un certain nombre de modifications et d’adaptations ont également été menées (système de combat, appareil propulsif, capacités de production d’eau douce) afin que le patrouilleur réponde aux besoins et standards de la marine argentine. Capable d’atteindre 20 nœuds et de franchir plus de 7000 milles à vitesse économique, avec une autonomie de trois semaines en haute mer, le Bouchard sera armé par un équipage d’une quarantaine de marins (59 couchages sont disponibles à bord). Cet OPV mettra disposera d’un canon télé-opéré de 30 mm (qui n’était toujours pas installé hier) et pourra mettre en œuvre par sa double rampe à la poupe deux grandes embarcations semi-rigides de 9 mètres. Il est aussi conçu pour accueillir un hélicoptère (plateforme pour une machine de 10 tonnes et abri pour un appareil de 5 tonnes).

Le Bouchard hier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Bouchard fait partie d’une commande de quatre patrouilleurs du type OPV 87 entrée en vigueur en février 2019. Les trois autres unités seront livrées neuves à la marine argentine. Leur construction est en cours au chantier Piriou de Concarneau, qui achèvera le premier exemplaire en avril 2021. La coque du second de ces nouveaux OPV est en cours de fabrication sur le site Kership de Lanester, près de Lorient, et sera armée à Concarneau. La livraison de ce bâtiment est prévue à l’automne 2021 et celle du troisième patrouilleur neuf début 2022, soit un rythme de livraison d’une unité tous les six mois.

Le Bouchard hier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)