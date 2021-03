Toulon : le Super Servant 4 débarque les nouveaux pousseurs de la base navale

Partis le 11 février de Brest à bord du navire semi-submersible Super Servant 4, les deux nouveaux pousseurs de la base navale de Toulon sont arrivés à destination hier. Cela au terme d’un long transit entre la pointe Bretagne et la rade varoise, leur transporteur ayant d’abord livré d’autres colis jusqu’en mer Noire avant de revenir en France. Ainsi, il n’y a avait plus hier, un peu perdus dans l’immense cale (146 x 32 mètres) du Super Servant (long de 169.5 mètres), que les deux petites unités de la Marine nationale, chacune mesurant à peine plus de 11 mètres.

Le Loup et le Sar ont quitté le navire après les opérations de ballastage qui ont permis d'inonder son pont et de remettre les deux pousseurs en état de flottaison. L’opération a été menée au milieu de la rade et fut assez longue entre l’arrivée du Super Servant 4, vers 9 heures du matin, et la sortie à 14H30 des deux bateaux, pris en main par la marine et qui ont rejoint par leurs propres moyens la base navale.

Le Super Stervant 4 à son arrivée à Toulon, avec à tribord de sa cale les deux pousseurs (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)

…