Toulon : le Tonnerre en « réserve stratégique »

Alors que ses deux sisterships, le Mistral et le Dixmude, sont mobilisés pour le soutien à la lutte contre le coronavirus dans les Outre-mer, le Tonnerre reste pour le moment à Toulon. Il n’en a d’ailleurs pas bougé depuis l’opération de transfert de malades atteints du Covid-19 entre la Corse et le continent qu’il a menée du 21 au 23 mars. Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) est parfaitement disponible, mais il est conservé en « réserve stratégique » par la Marine nationale. Le bâtiment pourrait être amené à être de nouveau employé dans le cadre de l’opération Résilience.

Mais l’Etat-major des Armées souhaite surtout conserver une capacité immédiatement disponible pour répondre à d’autres besoins éventuels. A Paris, on redoute en particulier que le coronavirus ait des conséquences très graves sur le continent africain. Au point de pouvoir provoquer des troubles, voire de déstabiliser certains Etats. La France suit donc de près l’évolution de la situation. Car si l’Afrique a été jusqu’ici relativement épargnée par la pandémie, les scientifiques craignent qu’elle soit touchée de plein fouet dans les semaines à venir. Le virus est désormais présent dans la plupart des pays africains, où les ressources médicales sont très limitées et le confinement de la population impossible à mettre en œuvre.

D’où la crainte d'une dégradation de la situation politique et sécuritaire, et d’une possible réaction populaire très hostile aux étrangers, occidentaux et chinois en particulier, qui pourraient comme cela s'est déjà vu dans d'autres régions du monde être accusés d’avoir "importé" la maladie. La France se tient donc prête, en cas de besoin, à lancer une opération de protection et d’évacuation de ses ressortissants, notamment en Afrique de l’ouest, où résident quelques 400.000 européens, dont plus de 60.000 Français. Le Tonnerre, capable de projeter une force terrestre et aéromobile, tout en ayant la capacité de recueillir pour une courte période plusieurs milliers de personnes, fait partie des moyens qui pourront être mobilisés si la situation se dégradait au point de nécessiter une intervention.

Si les deux autres PHA français n’étaient pas déployés loin de la métropole, le Tonnerre serait d’ailleurs probablement déjà en patrouille au large des côtes africaines. Mais l’EMA préfère le garder pour le moment en réserve à Toulon, au cas où il y en aurait besoin pour d’autres missions, notamment sanitaires. Avec une contrainte évidente : le choix de ne pas pré-positionner le bâtiment retarderait les délais d’intervention s’il devait partir en urgence, le temps de transit vers l’Afrique de l’ouest depuis Toulon étant d’une dizaine de jours. C’est le fruit d’un compromis, tout comme la décision de suspendre, pour la première fois depuis sa création en 1990, la mission Corymbe de présence navale française dans le golfe de Guinée. La Marine nationale y a précisément maintenu de manière permanente, pendant 30 ans, des moyens pour surveiller la zone, entretenir la coopération avec les pays riverains et se tenir prête, en cas de besoin, à protéger ou évacuer des ressortissants. Cependant, avec la crise du coronavirus, il a fallu contracter l’activité de la flotte pour garantir la poursuite des missions essentielles. Pour cela, un certain nombre d’opérations et de déploiements ont été réduits ou temporairement arrêtés, à l’image de Corymbe. La Marine nationale conserve néanmoins dans le secteur quelques moyens de suivi de la situation. Et il ne faut évidemment pas oublier la présence sur le sol africain de l’armée de Terre, en particulier les forces françaises basées au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon et dans d'autres pays via l'opération Barkhane.

- Voir notre focus détaillé sur les trois PHA du type Mistral

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.