Toulon : les deux nouveaux bateaux-portes de Vauban en place

Les deux nouveaux bateaux-portes des bassins Vauban, à Toulon, sont désormais à poste. Le second a été échoué au-dessus de sa feuillure jeudi dernier, cette opération de mise en place permettant de vidanger le grand bassin de Vauban Nord-Ouest avec succès. Quant au premier bateau-porte, il a rejoint la base navale varoise dimanche après une période de stockage.

( © JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Pour mémoire, ces équipements ont été commandés par l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Toulon afin de remplacer les bateaux-portes n°12 et 16 des bassins Vauban. Leurs successeurs présentent la particularité d’être réversibles et interchangeables, ce qui permettra de les employer indifféremment pour fermer deux des quatre formes des bassins Vauban. Il en résultera une sécurisation accrue des opérations, ainsi que des manœuvres plus aisées dans cette zone critique de la base navale, où sont entretenus les plus grands bâtiments de surface de la Marine nationale, dont le porte-avions Charles de Gaulle.

Réalisé à Saint-Nazaire par la société Joseph Paris, le premier de ces deux nouveaux bateaux-portes a été livré au printemps 2019. Conçu en collaboration avec Mauric, il est composé de 10 blocs en acier, mesure 42 mètres de long pour 9 mètres de large et 15 mètres de haut, pour un poids lège de 1200 tonnes, dont 540 tonnes de lest. Son système de ballastage permet à cette structure flottante d’être coulée en appui à l’entrée d’une forme afin d’en assurer l’étanchéité pour qu’elle puisse servir de cale sèche. Réalisé sur le même modèle, le second bateau-porte a quant à lui été réalisé aux Pays-Bas.

( © JOSEPH PARIS)