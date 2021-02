Toulon : TAS teste une liaison fret directe avec l’Espagne

La société varoise TAS assure depuis l'an dernier l’exportation depuis Toulon de véhicules neufs à destination de l’Algérie. Pour cela, différents navires sont affrétés, dont le Corsica Marina Seconda de Corsica Ferries qui assure globalement, depuis septembre, une rotation hebdomadaire entre le port de Brégaillon et celui d’Alger. Depuis plusieurs mois, l’opérateur cherchait à rentabiliser le trajet retour, qui se faisait à vide. L’idée a donc germé de proposer une solution aux routiers qui passent de l’Espagne à la France en fin de semaine et sont bloqués par les restrictions de circulation des poids lourds le week-end. Un test est actuellement mené dans cette perspective. Après avoir débarqué à Alger ses véhicules neufs chargés en France, le Corsica Marina Seconda s’arrête sur le chemin du retour dans le port espagnol de Carthagène. Il en repart le samedi à 19 heures et arrive à Toulon le dimanche avant minuit, permettant aux routiers de reprendre directement la route en ayant profité de la pause du week-end pour gagner près d’un millier de kilomètres de route. Trois liaisons Carthagène-Toulon ont pour le moment été réalisées, la première étant partie le 16 janvier du port espagnol. Une ligne qui en est toujours au stade de l’expérimentation, les opérateurs se donnant encore quelques semaines pour décider si elle sera pérennisée.

En attendant, les exportations de véhicules neufs depuis le port varois ont représenté l'année dernière 28 escales et 9786 véhicules de différents types, dont des utilitaires, produits notamment par les groupes Renault et PSA, en particulier dans leurs usines françaises mais aussi pour partie dans d’autres sites européens. Plusieurs navires participent ou ont participé à ces expéditions, comme dernièrement le ferry algérien Tassili II.

Véhicules utilitaires en attente de chargement à Brégaillon (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Le Tassili II à Brégaillon le 20 janvier (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)