Toulon : une nouvelle grue pour la maintenance des SNA du type Barracuda

La modernisation des installations portuaires de la base navale de Toulon se poursuit en vue de l’arrivée des nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque du type Barracuda. Déjà, de très importants travaux ont été conduits pour rénover, renforcer, mettre aux dernières normes antisismiques et adapter les quais et bassins de la zone Missiessy. Ce chantier de grande ampleur comprend également un volet de renouvellement des outillages.

C’est dans ce cadre que le Service des Infrastructures de la Défense (SID) a passé commande à la société portugaise Eurocrane d’une nouvelle grue, nommée 100P. Cet équipement est arrivé le 25 janvier à Toulon, convoyé depuis le port d’Aveiro, au Portugal, par le cargo néerlandais Happy Dover de la compagnie Big Lift, spécialisée dans le transport de colis lourds. Après avoir passé le week-end à Milhaud 1, le navire s’est rendu lundi 27 septembre dans la darse Missiessy, où il a débarqué la 100P au moyen de ses propres grues, d’une capacité unitaire de levage de 400 tonnes, soit 800 tonnes quand elles agissent en tandem, ce qui a été le cas ici.

Le cargo Happy Dover à son arrivée à Toulon (© MARINE NATIONALE - THIBAUT CLAISSE)

La nouvelle grue toulonnaise pèse en effet pas moins de 520 tonnes. Haute de 50 mètres et offrant une portée maximale de 35 mètres, elle pourra lever des charges allant jusqu’à 55 tonnes à 20 mètres de distance. « La conception a été faite en prenant en compte des normes extrêmes en terme de vent, séisme, explosion. Cela a été permis grâce à une modélisation par ordinateur pour effectuer ces calculs complexes. La réalisation a nécessité plus de 3 ans d’études et de fabrication et plusieurs milliers d’heures de travail », explique le ministère des Armées.

La grue 100P, positionnée sur un chemin de rail long de 240 mètres, servira aux opérations de maintenance des sous-marins.

Après le retrait du service actif du Saphir, transféré en juillet dernier à Cherbourg en vue du démantèlement de sa chaufferie nucléaire, il reste actuellement cinq SNA du type Rubis au sein de la flotte française. Ils sont tous basés à Toulon. Le premier de leurs six successeurs du type Barracuda, le Suffren, doit débuter ses essais en mer dans les prochaines semaines et est attendu dans le courant de l’année à Missiessy.

Un Rubis en arrêt technique majeur (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU​​​​​​​)

Un Rubis en arrêt technique majeur (© MER ET MARINE - JEAN-LOUIS VENNE)

Une zone très protégée où les SNA sont stationnés quand ils ne sont pas en mission et où réalisent leurs arrêts techniques, à flot où en cale sèche dans l’une des deux formes de radoub, comme c'est le cas actuellement de la Perle. En prévision de l’arrivée des Barracuda, les formes, exploitées par Naval Group en charge du maintien condition opérationnelle (MCO) des SNA de la Marine nationale, ont fait l’objet de grands travaux. Ceux-ci ont notamment concerné le bassin qui accueillera les sous-marins pendant les périodes de grande maintenance, durant lesquelles la chaufferie nucléaire est en particulier rechargée. Les travaux ont porté sur la reprise des flancs du bassin, le confortement du radier, la mise aux normes antisismiques les plus récentes, la réfection du mécanisme d’obturation du bassin et de la station de pompage, l’aménagement des terre-pleins sur les quais et la création d’un dispositif de couverture. Cette charpente métallique fermée permettra de préserver la confidentialité des opérations de maintenance des nouveaux SNA français.

Le Suffren en juillet dernier, peu avant sa mise à l'eau (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU​​​​​​​)