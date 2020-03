Transformation d'un caboteur cinquantenaire

En 1965, le caboteur Edelgard entrait en service au sein d’un petit armement allemand dès sa sortie du chantier Kroegerwerft implanté à Rendsburg. Destiné à desservir les ports de la Baltique ou des pays de l’Europe de l’Ouest, ce petit cargo de 1265 tonnes de port en lourd armé par dix hommes d’équipage était doté de deux cales de 17,30 sur 6,40 d’un volume total de 2997 m3. Côté gréément, celui-ci était composé de 2 grues de 3 tonnes puis de 2 mâts de charge d’une même force. Long de 72,07 mètres pour une largeur de 11,36 et un tirant d’eau maximal de 3,74 mètres, l’Edelgard allait changer de nom en 1981 pour devenir le Victorious. En 1986, il prenait le pavillon chypriote et le nom de Mercantic. Ce n’est que six ans plus tard qu’il changeait une nouvelle fois d’armateur pour devenir le Marina Grazia. C’est à cette occasion qu’il est parti naviguer dans les eaux calmes de la Méditerranée orientale et de la Mer Noire qu’il ne quittera plus malgré ses changements de noms successifs. Il est devenu le Tartousi en 1996, le Captain Amin en 2000 puis le Lady Azza en avril 2006. Sous cette appellation, il a continué le cabotage entre le Liban, Israël, la Syrie, Chypre, la Turquie pour transporter de petites cargaisons de marchandises diverses jusqu’en 2012, année où un armateur libanais du nom de Mina Group Shipping Ltd de Tripoli achetait pour un prix dérisoire ce caboteur de 47 ans. C’est dans le port de Beyrouth qu’il sera transformé en navire de transport de bétail vivant. Après six mois de travaux, le Lady Azza reprenait la mer totalement méconnaissable. Peu après, il passait sous pavillon moldave tout en continuant de naviguer entre les pays de la Mer Noire et le Liban. Puis en octobre 2015, son nom était modifié pour devenir le Lady Maria sous le pavillon comorien, puis quelques mois plus tard celui de la Tanzanie.

Le Lady Maria est motorisé par un diesel Deutz à 8 cylindres développant 728 Kw (990 ch) qui lui donne une vitesse de dix nœuds. La production électrique d’origine qui comprenait deux groupes électrogènes de 24 Kw a été remplacée durant sa conversion afin de satisfaire la puissance d’appel des ventilateurs.

Texte et photos: Marc OTTINI

Le Lady Azza dans sa version de caboteur à Lattaquié (Syrie) en juin 2010. Il est possible de voir quelques noms portés par le navire sur l’étrave.

Le Lady Azza dans sa version de navire de transport de bétail lors d’une descente du Bosphore en août 2012