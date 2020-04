Transmanche : déclaration commune de Paris, Londres et Dublin

Dans le contexte de crise liée à la pandémie de COVID-19, les ministres des transports français, britannique et irlandais ont adopté ce jour 24 avril 2020 une déclaration commune en faveur de la circulation des marchandises entre les pays.

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, Grant Shapps, ministre britannique des Transports, et Shane Ross, ministre irlandais des Transports, du Tourisme, et des Sports, ont souhaité ainsi rappeler l’importance de la coopération dans ce secteur essentiel.

Malgré un contexte très difficile, le secteur du transport de fret reste fortement mobilisé afin de continuer à assurer l’approvisionnement des pays et ainsi préserver l’accès des populations aux différents biens de consommation.

Face à la crise actuelle et pour s’assurer du maintien de la circulation des marchandises, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni renforcent leur partenariat. Dans ce cadre, les discussions entre les trois pays sont permanentes.

Le texte de la déclaration

Transport de marchandises dans le contexte de la pandémie de COVID-19 : déclaration commune du Royaume-Uni, de la France et de l'Irlande

Le Royaume-Uni, l'Irlande et la France sont liés par des échanges commerciaux depuis plusieurs siècles, qui ont prospéré dans les moments les plus difficiles. Notre bien-être collectif dépend de ceux qui transportent des marchandises entre nos nations. Ce sont des liens économiques et sociaux essentiels que nous devons maintenir.

La crise actuelle relative au COVID-19 constitue une menace pour la circulation des marchandises si nous n'agissons pas.

Nous reconnaissons l'importance du partenariat entre nos nations en ces temps difficiles. C'est pourquoi nous faisons cette déclaration commune pour affirmer notre volonté de maintenir la circulation des marchandises, qui reste essentielle durant cette crise.

L'Irlande a déjà annoncé une mesure visant à soutenir certains itinéraires essentiels sur les axes continentaux et méridionaux de l'Irlande. Le Royaume-Uni a annoncé une aide en faveur des lignes critiques à destination et en provenance du Royaume-Uni. La France entend accompagner cet effort pendant la crise du COVID-19 et contribuer ainsi au maintien du lien avec l’ensemble du continent européen.

Nous avons ainsi amorcé un dialogue entre nos trois gouvernements, durant cette crise afin de renforcer le partenariat et de mettre en commun les meilleures pratiques. Les habitants, les travailleurs et les entreprises peuvent être rassurés par notre détermination commune.

Travailler ensemble en partenariat est important en ces temps difficiles pour aider à faire circuler le fret entre et à travers nos pays.

Grant Shapps, ministre des Transports, Royaume-Uni

Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports, France

Shane Ross, ministre des Transports, du Tourisme, et des Sports, Irlande