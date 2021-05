Transmanche : le détroit du Pas-de-Calais en pleine mutation

Sur le Détroit du Pas-de-Calais, les choses s’adaptent aux nouvelles conditions liées au Brexit. DFDS va construire les boutiques de duty-free à Calais et Dunkerque, et Irish Ferries vient jouer les trouble-fête. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Alors que Calais Port 2015 a été livré en début de mois, la situation dans les ports du Détroit évolue pour s’adapter aux conditions issues du Brexit. En premier lieu, avec la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les boutiques de duty-free reviennent dans les ports.

Le “come back” du duty-free

Les boutiques de duty-free font leur retour dans les ports desservant le Royaume-Uni. En effet, la sortie de l’Union européenne classe les liaisons avec l’Angleterre comme celles avec n’importe quel pays tiers. Pour les ports français, l’opportunité d’ouvrir de nouveau les boutiques se concrétise. Les passagers pour…