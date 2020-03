Transport à la voile : TOWT rejoint Armateurs de France

La compagnie maritime douarneniste TOWT, spécialiste du transport de marchandises à la voile, vient d’adhérer à Armateurs de France. Elle rejoint les 45 autres membres que compte l’organisation professionnelle. « C’est une reconnaissance importante pour nous », déclare Guillaume Le Grand, cofondateur au côté de Diana Mesa. « C' est aussi une opportunité, car nous bénéficions pleinement de l'expertise unique et de l'accompagnement stratégique de cette véritable institution maritime ».

TOWT affrète des vieux gréements pour proposer une alternative écologique au transport conventionnel. Créée en 2011, la compagnie a transporté café, cacao, bière, vin, huile d’olive, rhum, ou encore épices, revendiquant 550 tonnes d’économies de CO2 grâce à la propulsion vélique et zéro émission de soufre. Les cofondateurs expliquent : « Au moment délicat où TOWT s’apprête à changer d’échelle en passant du statut d’affréteur de voiliers existants à celui d’armateur de voiliers-cargos, il était important pour nous de bénéficier de la reconnaissance et de l’accompagnement qu’Armateurs de France apporte à ses adhérents ».

En effet, l’armateur ambitionne de construire, non plus un, mais quatre voiliers-cargos de 70 mètres pouvant transporter 1000 tonnes de marchandises à la vitesse de 10 nœuds, pour un coût d’une douzaine de millions d’euros par navire. En plus des économies réalisées sur la construction d’une série, il s’agit aussi d’améliorer le service aux clients avec des départs réguliers. « On pense pouvoir mettre à l’eau le premier fin 2021-début 2022, pour une phase de tests et de fiabilisation, avant de partir au printemps 2022 sur une première transatlantique », indique Guillaume Le Grand. Le choix du chantier n’a pas encore été arrêté. « On va bientôt mettre en place un appel d’offres ».

TOWT a par ailleurs annoncé, mi-février, l’ouverture d’une nouvelle ligne pour transporter du café entre Santa Marta, en Colombie, et Le Havre, via les Açores. Douze tonnes sont déjà en route depuis l’Amérique du Sud pour la France où elles devraient arriver fin avril.

Pour Jean-Marc Lacave, délégué général d’Armateurs de France, « la transition écologique du transport maritime est le grand enjeu du 21ème siècle pour nos adhérents et l’ensemble de notre société. Dans le large éventail des solutions, et avec son service de transport à propulsion vélique principale, TOWT incarne une véritable offre de rupture qui bénéficie à l’ensemble de notre filière et contribue à l’excellence française que nous défendons au quotidien ».