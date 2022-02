Transport maritime propulsÃ© par le vent : tour dâ€™horizon des concepts et projets

La propulsion par le vent est-elle la solution pour décarboner le transport maritime ? Depuis quelques années, les concepts fleurissent : kites, ailes rigides, voiliers-cargos, rotors et turbovoiles. Ils misent sur cette énergie renouvelable, facilement disponible en haute mer. Et cela prend. Déjà, une quinzaine de navires marchands sont équipés et ils devraient être trois fois plus d’ici fin 2023. Tour d’horizon des principaux concepts et projets d’une foisonnante filière émergente, où la France n’est pas en reste.

LES KITES

(© AIRSEAS)

L’aile de kite d’Airseas. C’est l’un des projets les plus aboutis. La société Airseas installée en Loire-Atlantique a équipé le roulier Ville de Bordeaux de Louis Dreyfus Armateurs, de son système de kite Seawing en décembre 2021. L’aile de 500 m2 doit permettre de réaliser des économies de 20% de combustible sur des voyages transatlantiques entre la France et les Etats-Unis, pour livrer des composants d'avions entre Saint-Nazaire et l'usine américaine d'Airbus située à Mobile (Alabama). Le système est stocké dans une cuve et déployé en mer depuis un mât situé à la proue du navire. Parmi ses atouts, Airseas met en avant la simplicité d’installation et de déploiement du système depuis le navire, le faible encombrement, les vents forts captés en altitude par l’aile qui effectue des huit pour plus de traction, ou encore l’absence de gîte. Mi-2022, ce sera au tour d’un grand vraquier de 300 mètres de long de la compagnie japonaise KLine d’être doté d’une aile de 1000 m². Une deuxième a déjà été commandée. Si ces essais sont concluants, l’armement s’est engagé pour un achat de 50 voiles pour équiper sa flotte.

(© BEYOND THE SEA)

L’aile de kite de Beyond the Sea. Airseas n’est pas seul à travailler sur des kites. Le skipper Yves Parlier a cré…