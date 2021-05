Travaux de dragage dans le canal de Suez

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé mardi 11 mai un projet d’élargissement et d’approfondissement du sud du canal de Suez, entre la ville du même nom, sur les rives de la mer Rouge et le Grand lac Amer. Là où le porte-conteneurs Ever Given, exploité par Evergreen, s’était échoué le 23 mars dernier, bloquant pendant six jours ce point d’étranglement du trafic maritime mondial. Juste après l’annonce du chef de l’Etat,…