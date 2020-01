Trois kayakistes décèdent en baie de Somme

Samedi 11 janvier 2020 à 17h30, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est averti par le club nautique de Saint-Valéry-sur-Somme (80) que 4 kayakistes ne sont pas rentrés au club suite à une sortie de groupe en baie de Somme.

Immédiatement, le CROSS engage l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet ainsi que les sociétés nationales de sauvetage en mer (SNSM) de Berck et de Cayeux, relayées au cours des recherches par les SNSM du Crotoy et du Tréport. Le dispositif est ensuite complété par une patrouille terrestre du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) 80 et la gendarmerie nationale.

L’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile du Havre et l'hélicoptère EC 135 de la gendarmerie nationale de Saint-Valéry-Somme ont également participé aux recherches en relai du Dauphin.

23h50, un adolescent âgé de 15 ans est retrouvé vivant à la plage du Crotoy, en hypothermie. Il est immédiatement pris en charge par les pompiers présents sur place et transféré à l'hôpital. Il est sain et sauf.

A 00h35, les corps d'un homme âgé de 57 ans et d'une femme âgée de 55 ans sans vie sont retrouvés à la plage du Crotoy.

À 03h30, les recherches ont été interrompues en mer et se sont poursuivies dans la nuit par les pompiers à terre. A 04h43, un troisième corps sans vie, d'un homme âgé de 47 ans est retrouvé à la plage du Crotoy.

Les conditions de mer étaient difficiles avec une mer 3 sur l'échelle de Douglas (hauteur de vagues de 0,5 à 1,25 mètre) et une mer à 8 degrés Celsius.

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 12/01/20