Trois navires de Silversea arrivent à Marseille

Marseille va accueillir trois navires de croisière de la compagnie de luxe italienne Silversea Cruises. Des bateaux qui vont désarmés avec un équipage minimal, dans le port français, en attendant la reprise de l’activité croisière, interrompue par la crise du Covid-19. Ces navires sont les Silver Shadow (186 mètres, 28.250 GT), Silver Whisper (190 mètres, 28.250 GT) et Silver Wind (156 mètres, 16.800 GT). Partis entre le 13 et le 15 mai de Tenerife, aux Canaries, ces navires immatriculés aux Bahamas sont attendus dans les bassins phocéens entre ce mercredi et demain 21 mai.

Le Silver Whisper (© : KEVIN IZORCE)

Ils vont porter à neuf le nombre de navires de croisière « réfugiés » à Marseille ; Il y a là les paquebots Costa Smeralda (337 mètres, 185.000 GT, pavillon italien), MSC Magnifica (294 mètres, 93.300 GT, pavillon panaméen) et AIDAsol (253 mètres, 71.300 GT, pavillon italien), ainsi que trois des navires d’expédition de la compagnie française Ponant, Le Boréal, L’Austral et Le Lyrial, unités de 142 mètres et 10.700 Gt battant pavillon tricolore.

Le Costa Smeralda, réalisant ici son premier avitaillement en GNL à Marseille (© : GPMM)

Le Boréal et L’Austral vont d’ailleurs profiter de leur immobilisation pour réaliser en juin un arrêt technique chez Chantier Naval de Marseille, qui attend également cette semaine le paquebot Norwegian Breakaway (325.8 mètres, 145.650 GT) qui passera en cale sèche dans la forme 10. Ce navire de la compagnie américaine NCL, en provenance de Cap Canaveral aux Etats-Unis, est arrivé le 15 mai à Barcelone, où il doit débarquer 450 membres d’équipage dans le cadre des opérations de rapatriement des personnels de l’armateur. Son sistership, le Norwegian Getaway, parti des USA le 9 mai, pourrait lui aussi rejoindre prochainement Marseille et bénéficier du même arrêt technique que son aîné entre mai et juin (les travaux devraient porter notamment sur des systèmes de lavage des fumées - scrubbers – et la propulsion).

Enfin, certaines sources évoquent l’arrivée prochaine en France d’un quatrième navire de Silversea, le Silver Cloud, actuellement dans le port britannique de Southampton et qui pourrait rejoindre Toulon, où est récemment arrivé le Club Med 2.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.