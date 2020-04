TSM renfloue le bateau de pêche Izel Vor

Le TSM Dora, de Thomas Services Maritimes, a sorti de l’eau l’épave de l’Izel Vor, qui ne présente plus de danger, notamment pour la pêche dans le secteur. Ce petit bateau de pêche avait sombré en baie de Saint-Brieuc, le 9 mars. Il gisait à par 7 mètres de fond, à proximité du phare du Grand Léjon. Les deux membres d’équipage avaient été récupérés sains et saufs par un semi-rigide et le patrouilleur Thémis des Affaires maritimes, ainsi que le canot tous temps de la staton SNSM de Loguivy-de-la-mer.

La barge TSM Dora, longue de 40 mètres pour 10 de large, a une capacité d’emport de 180 tonnes et 15 tonnes de levage. L’Izel Vor pèse 12 tonnes.

Le TSM Dora, ici à Toulon en mai 2019 (© : JEAN-CLAUDE BELLONNE)