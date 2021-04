TT Line commande deux ferries au chantier finlandais de Rauma

Le contrat aurait dû être passé au printemps dernier mais il a été suspendu en raison de la pandémie. Il a finalement été signé hier entre la compagnie tasmanienne de ferries TT-Line et le chantier finlandais Rauma Marine Constructions et il porte sur la réalisation de deux ropax. Leur construction va démarrer au deuxième trimestre 2022, pour une livraison fin 2023 pour le premier et fin 2024 pour le deuxième. Ils remplaceront les Spirit of Tasmania I et II, tous deux construits en Finlande en 1998, sur la ligne entre Geelong et Devonport, une route souvent exigeante entre la Tasmanie et l'Australie. D'un tonnage de 48.000…