Annoncée en avril dernier lors de la visite de Florence Parly au chantier Ufast de Quimper, la commande de deux Squale supplémentaires destinés aux commandos du 13ème régiment de dragons parachutistes vient d’être notifiée par le Service Technique de l’Armée de Terre (STAT). Ce dernier doit réceptionner les deux nouvelles unités au second semestre 2020.

Cette commande fait suite à la livraison par Ufast d’un premier Squale fin 2017. Cette embarcation semi-rigide à coque composite de 9.95 mètres de long, lourdement armée et capable de filer à plus de 40 nœuds, peut transporter jusqu’à 15 commandos équipés.

L’acquisition de deux Squale supplémentaires s’inscrit dans le cadre du développement des capacités nautiques du 13ème RDP. Afin de réponde aux besoins de cette unité en matière de missions d’infiltration depuis la mer et à travers les fleuves, des expérimentations ont été menées à partir de 2008, permettant de lancer le programme VNI (vecteur nautique d’infiltration) qui a donné naissance au Squale. Ufast a travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs du 13ème RDP, la STAT et le Commandement des Forces Spéciales Terre (CFST), la Direction Générale de l’Armement (DGA) n'ayant qu'une implication marginale soulignent les militaires. Une affaire rondement menée et un modèle d’efficacité assez rare en matière de commandes militaires complexes puisqu’il ne s’est écoulé que 18 mois entre le lancement de l’appel d’offres par la STAT et la livraison du prototype.

Livré il y a deux ans par le chantier breton, le premier Squale a d’abord été testé dans le bassin d’Arcachon avant d’être déclaré opérationnel. Il est affecté au 2ème escadron du 13ème RDP, qui dispose d’une spécialité nautique permettant une intervention sur et sous l’eau, en mer, sur les fleuves et les rivières. L’embarcation donnant satisfaction, deux autres ont donc été commandées.

Du type RIB 9.40 SF-WJ, le Squale est une embarcation dont la coque en composite est réalisée en infusion. Elle est équipée d’une défense gonflée sur laquelle est appliqué un revêtement polyuréthane anti abrasion et anti crevaison. Très robuste, l’ensemble doit pouvoir le cas échéant résister à des tirs adverses.

Avec une longueur hors tout de 9.95 mètres pour une masse d’environ 5 tonnes, le Squale présente un tirant d’eau de seulement 70 centimètres en charge, ce qui lui permet d’évoluer en eaux très peu profondes. Très manoeuvrant, cet engin est capable de filer à plus de 40 nœuds grâce à une propulsion inboard composée de deux moteurs de 350 cv chacun et deux hydrojets. L’autonomie est importante, puisqu’elle atteint au moins 200 milles à 30 nœuds. Une attention toute particulière a été apportée au niveau sonore du bateau, qui est dit-on extrêmement silencieux, condition impérative pour assurer la discrétion requise par les missions qui lui sont dévolues.

Hélitreuillable, aéro-transportable et aéro-largable, le Squale offre une capacité d’emport de 1.8 tonne, soit jusqu’à 15 commandos équipés dont 5 membres d’équipage (3 servants d'armes, 1 pilote, 1 chef de raid et/ou chef d'embarcation) et 300 kilos de matériel. L’armement comprend une mitrailleuse lourde de 12.7mm et deux de 7.62mm, avec la possibilité de pouvoir ultérieurement intégrer des missiles légers (on peut penser par exemple au MMP testé avec succès sur les ECUME des commandos marine).

Ce très beau contrat vient renforcer la position d'Ufast sur le marché des embarcations destinées aux forces spéciales. Le chantier de Quimper est d'ailleurs en passe de signer un contrat pour une dizaine d'unités hors-bord de 9.4 mètres à l'export. Son activité est aussi marquée actuellement par le programme des 12 nouvelles vedettes protégées de défense maritime et portuaire (VPDM) destinées aux fusiliers-marins français et dont la tête de série doit être livrée au printemps prochain.