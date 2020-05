Ulstein : livraison de deux PSV chinois

Le chantier chinois SWS (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding) a livré les deux premiers ravitailleurs de plateformes construits sur le design PX121 d'Ulstein et commandés par Sinoocean. Les deux sisterships, nommés Guo Hai Min Xing et Guo Hai Min Sheng, doivent être livrés dans les semaines à venir. Ils font l'objet d'un affrètement à long terme pour COSL, China Oilfield Services Limited.

Les PX121 constituent une série développée par Ulstein au début des années 2010 et qui a connu, avec plus de trente modèles vendus, un succès commercial et international certain. Long de 83.4 mètres pour une largeur de 18 mètres, ce type de navire présente une capacité d’emport de 4000 tonnes et dispose d’une surface de pont de 840 m². Capable d’atteindre la vitesse de 14.5 nœuds, il peut accueillir 30 personnes.

