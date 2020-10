Ulstein : Un jack-up à hydrogène

Le groupe naval norvégien Ulstein poursuit ses ambitions en matière d'hydrogène. Après un design de navire de construction et un concept permettant de faire évoluer une propulsion de l'hydrogène gazeux à l'hydrogène liquide, Ulstein vient de dévoiler un design de navire d'installation d'éoliennes utilisant ce même combustible.

Baptisé J102, ce nouveau concept est issu d'une analyse fine du cycle opérationnel d'un navire d'installation d'éoliennes et donc la variation de sa demande en énergie. La conclusion de cette étude est que 75% du temps, ce type de navire est en position jack-up, c'est-à-dire posé sur ses jambes, et en opération de manutention. Ce qui a amené les ingénieurs d'Ulstein à imaginer un système de pile à hydrogène et un petit système de stockage par batterie, qu'ils estiment suffisant pour couvrir la consommation globale ainsi que les pics énergétiques. Ce système hybride pourrait suivre également l'évolution de la technologie hydrogène, à savoir le fameux passage à l'hydrogène liquide que les industriels sont de plus en plus nombreux à prévoir dans le domaine naval. En attendant cette arrivée et pour pallier au manque d'infrastructure de soutage, le système d'Ulstein repose sur des conteneurs, sept pour ce type de navire, d'hydrogène compressé.

(© ULSTEIN)

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.