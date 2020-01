Un bateau échoué aux Tuamotu

Le bateau support de plongée de 46 mètres French Polynesia Master s'est échoué dans la soirée du 12 janvier aux abords de la passe d’Arikimatiro dans le lagon de Kauehi, dans l'archipel des Tuamotu. Les 36 passagers et l'équipage ont pu rapidement être mis en sécurité et aucune voie d'eau n'a été constatée à bord. Après signature d'un contrat de sauvetage, le remorqueur Aito Nui II a appareillé mardi de Papeete, avec à son bord du matériel anti-pollution et devrait rallier aujourd'hui l'atoll. La remise à flot devrait avoir lieu vendredi dans des conditions météo annoncées comme stables et favorables.