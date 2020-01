Un catamaran rapide entre Mayotte et les Comores

La compagnie mauricienne SGTM vient de commander un catamaran rapide de 41 mètres au groupe australien Austal. Destiné à la ligne entre Mayotte, Anjouan et Moroni, cette nouvelle unité sera construite par le chantier vietnamien d’Austal et devrait être livrée en 2021. Elle pourra accueillir 400 passagers et 20 tonnes de fret, chargés par deux rampes. Le navire sera propulsé par quatre moteurs MTU 12V2000 M72 et quatre waterjets Kamewa 56A3 et pourra atteindre la vitesse de 31.5 nœuds avec une autonomie de 370 milles.

SGTM, créé en 2004, arme actuellement trois ferries et deux fréteurs entre Mayotte et les Comores. La compagnie transporte plus de 100.000 passagers par an.