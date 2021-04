Un convoi ferroviaire MÃ¦rsk de 10 jours entre la Chine et l'Europe

Mærsk a réalisé son premier train complet entre la Chine et l’Europe avec un temps de transport de 10 jours. Une solution que le groupe danois juge heureuse dans ces temps de crise sanitaire. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le 27 février, un train complet de Mærsk a quitté la gare de Xian, au centre de la Chine. Dix jours plus tard, le 8 mars, le train est arrivé en gare de Małaszewicze, ville frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Un temps record puisque ce type de transport se réalise habituellement en plus de 40 jours. Le convoi a transporté 45 conteneurs de 45’. Cette opération a été réalisée par l’opérateur logistique danois pour le compte du groupe polonais Amica, fabricant d’électroménager polonais.

Une solution fiable

« Avec le ferroviaire nous disposons d’une solution fiable, efficace et avec un horaire respecté, transparent et une empreinte carbone réduite », a souligné Dawid Kujaczyński, directeur des achats d’Amica. Et le directeur du fabricant d’électroménager ajoute qu’en s’adressant à Mærsk « le groupe était sûr de pouvoir compter sur des temps de transport plus courts et respectés ».

Un mode qui améliore le tracking des marchandises

Mærsk demeure malgré tout le premier armement conteneurisé du monde. « Le mode ferroviaire améliore la flexibilit…