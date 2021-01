Un démonstrateur d’arme laser sur une frégate allemande

MBDA et Rheinmetall ont signé avec le ministère allemand de la défense un contrat portant sur la fourniture d’un démonstrateur d’arme à énergie dirigée (laser) qui sera testé sur le Sachsen, l’une des trois frégates du type F124 de la Bundeswehr. L’installation de cet équipement est prévue fin 2021 en vue de débuter les essais en mer en 2022. Au-delà de ses capacités et de son efficacité en milieu maritime contre des menaces, en particulier asymétriques (de surface ou aérienne), les essais avec ce démonstrateur permettront de tester son fonctionnement en interaction avec les capteurs et le système de combat du bâtiment.

