Un deuxième armateur néerlandais va équiper l’un de ses navires de turbovoiles

« Avec les objectifs de décarbonisation de l'OMI pour 2050, nous voulons faire notre part pour réduire notre consommation de carburant et nos émissions de CO2 dès que possible ». C’est ainsi que Johan Boomsma, copropriétaire de l’armement néerlandais Boomsma Shipping BV a motivé sa décision d’équiper l’un de ses navires de turbovoiles eConowind.

Les VentiFoil s’inspirent directement de la turbovoile. La technique repose sur l'effet d'aspiration qui alimente un ventilateur à l'intérieur des mâts et qui crée une puissance de propulsion auxiliaire. Les ailes sont automatiquement orientées pour prendre l’angle idéal par rapport au vent et amener le flux d’air vers les ventilateurs. Les navires peuvent ainsi économiser de carburant et réduire leurs émissions polluantes. L’armateur, qui espère installer le système sur un navire en septembre 2020, vise des économies de l'ordre de 10%.

Déjà, un autre armateur néerlandais, Van Dam Shipping, a équipé en début d’année un caboteur de 90 mètres avec un système VentiFoil de la société de Groningen au nord des Pays-Bas. C’était une première.

