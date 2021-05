Un deuxiÃ¨me paquebot de Costa reprend ses croisiÃ¨res au dÃ©part d'Italie

Le Costa Luminosa a appareillé de Trieste dimanche 16 mai, marquant une reprise des croisières en Méditerranée orientale de la compagnie italienne Costa avec un itinéraire en Adriatique et en Grèce. L’itinéraire prévoit des escales à Bari en Italie puis dans les quatre destinations grecques de Corfou, Athènes, Mykonos et Katakolon/Olympia, tout au long de la saison estivale et jusqu’…