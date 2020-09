Un FPSO d’Energean pour Israël mi-2021

La compagnie grecque Energean va déployer l’Energean Power, un nouveau FPSO, au large d’Israël à l’été 2021. La coque de cette unité flottante de production et de stockage (Floating production, storage and offloading – FPS0) a été construite en Chine, à Zhoushan, chez Cosco. Elle a ensuite été remorquée vers les chantiers de l’Amirauté de Sembcorp, à Singapour pour y recevoir ses topsides. Elle devrait arriver au large d’Israël l’été prochain avec du retard sur le calendrier initialement prévu en raison de la crise sanitaire. Il se positionnera à 90 km des côtes.

La compagnie se prépare à exploiter un groupe de champs gaziers situés dans le bassin du Levantin, en Méditerranée orientale. Il s’agit des champs de Karish, Tanin et Karish Nord. Des champs découverts par l’Américain Noble Energy et acquis par Energean Oil and Gas en décembre 2016. Energean prévoit d’entrer en production au second semestre 2021. Energean a conclu des accords pour vendre à des acheteurs israéliens 5,6 milliards de mètres cubes par an. La compagnie espère en vendre plus pour rentabiliser son FPSO qui peut traiter 8 milliards de mètres cubes par an.

(© ENERGEAN)

(© ENERGEAN)

(© ENERGEAN)