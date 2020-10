Un porte-conteneurs d'Evergreen pourra être commandé à distance

La télé-opération de navires, décidément très en vogue ces dernières semaines (voir notamment notre article sur le récent permis de l'armateur français SeaOwl), ne semble plus réservée aux unités de taille modeste. En témoigne l'Ever Forward, porte-conteneurs de 334 mètres et d'une capacité de 12.000 EVP qui vient d'être livré à l'armement taiwanais Evergreen par les chantiers Samsung Heavy Industries.

Ce dernier a été équipé avec le système Svessel, développé par SHI, et qui prévoit l'envoi en temps réel des données du navire via le cloud à des équipes à terre. Si le premier usage annoncé est la surveillance et l'assistance à distance, le système devrait aussi permettre une plus grande autonomie opérationnelle ainsi qu'un contrôle à distance. Le système de transmission ainsi que son intégration au navire ont été suivis par le Lloyds Register qui l'a certifié selon sa notation Digital Safe Security.

