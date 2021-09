Un groupe de trois bâtiments néerlandais de passage en Bretagne

Cela faisait un moment que l’on n’avait pas vu une force navale néerlandaise faire relâche à Brest. Vendredi 27 août, trois unités de la Koninklijke Marine ont fait leur entrée dans le goulet pour rejoindre la base navale française. Il y avait là le bâtiment de soutien logistique Karel Doorman, plus grosse unité militaire dont disposent à ce jour les Pays-Bas, la frégate lance-missiles De Zeven Provincien et le patrouilleur hauturier Friesland. Avant de rallier le port breton, ce groupe a réalisé des manœuvres avec la marine française, notamment une frégate multi-missions (FREMM). Après une escale de ravitaillement et de détente pour les équipages, les trois bâtiments néerlandais ont repris la mer hier matin pour poursuivre leur déploiement en Atlantique.

Le Karel Doorman en rade de Brest (© : MICHEL FLOCH)

…