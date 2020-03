Un livre pour tout savoir sur la construction des paquebots

Faire découvrir toutes les étapes de la construction d’un géant des mers aux Chantiers de l’Atlantique. C’est l’objectif du livre « La naissance d’un paquebot racontée à tous » récemment paru aux éditions De la Martinière Jeunesse. De la commande par l’armateur à la livraison, en passant par le travail des bureaux d’études, la découpe de la première tôle, la production des blocs, leur assemblage, l’équipement du navire et ses essais… Cet ouvrage de 70 pages détaille la passionnante aventure que constituent la conception et la réalisation de tels navires, fruit du travail de milliers de personnes et de dizaines de corps de métiers.

Un livre très didactique et accessible au plus grand nombre, même les plus jeunes, qui permet de comprendre comment se déroule la naissance d’un projet des plus complexes nécessitant un savoir-faire dont ne disposent que quelques rares chantiers dans le monde. Cela, grâce aux très nombreux clichés du photographe Bernard Biger, qui œuvre à Saint-Nazaire depuis 1974, accompagnés des textes de l’historienne et journaliste Elisabeth Dumont-Le Cornec.

On notera que pour tout achat de ce livre, 1 euro est reversé à l’UNICEF.