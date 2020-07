Un marin chef de la Défense belge

Le vice-amiral Michel Hofman, 59 ans, a été nommé par le gouvernement belge chef de la Défense, équivalent du poste français de chef d’état-major des armées. L’amiral Hofman prendra ses fonctions le 10 juillet et succèdera au général Marc Compernol. « C'est la première fois depuis la période 1995-2002 et l'amiral Willy Herteleer qu'un marin occupe cette fonction de "patron" de l'armée, qui était ensuite revenue à des officiers issus des Forces aérienne et terrestre : les généraux August Van Daele, Charles-Henri Delcour, Gerard Van Caelenberge et, depuis quatre ans, Marc Compernol », souligne l’agence de presse Belga.