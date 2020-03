Un navire d'extraction sous-marine de diamants en construction chez Damen

C'est le plus gros navire commandé pour l'industrie diamantaire. il devait être, à la base, construit par les chantiers norvégiens Kleven, mais c'est Damen Mangalia (Roumanie) qui a remporté la construction de cette unité de 177 mètres de long destinée à l'extraction de diamants devant les côtes namibiennes. Le contrat, d'une valeur de 468 millions de dollars, a été passé l'an dernier par Debmarine, une co-société entre le diamantaire De Beers et le gouvernement de Namibie.

Basé sur un design Marin Tekknik, le navire disposera d'une propulsion constituée par six groupes de 3230 kW et sept propulseurs. Il devrait permettre de ramasser 500.000 carats par an, soit une augmentation de 35% de la production actuelle de Debmarine.

Il devrait être livré en 2022.