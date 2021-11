Un nouveau chaland pour la desserte des îles Australes et Eparses

Les îles australes et Eparses sont régulièrement desservies par le Marion Dufresne, propriété de l’administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises, pour leurs besoins logistiques. Pour mémoire, ces districts sont situés dans les latitudes subantarctiques (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul-et-Amsterdam) et autour de Madagascar (Tromelin, Europa, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas de India). Toutes, sa…